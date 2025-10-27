MightFly（MIGHTFLY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +13.44% 漲跌幅（7D） +12.49% 漲跌幅（7D） +12.49%

MightFly（MIGHTFLY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MIGHTFLY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MIGHTFLY 的历史最高价为 $ 0.00586293，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MIGHTFLY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +13.44%，过去 7 天内累计变动为 +12.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MightFly（MIGHTFLY）市场信息

市值 $ 22.27K$ 22.27K $ 22.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.27K$ 22.27K $ 22.27K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,856,150.031735 999,856,150.031735 999,856,150.031735

MightFly 的当前市值为 $ 22.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MIGHTFLY 的流通量为 999.86M，总供应量是 999856150.031735，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.27K。