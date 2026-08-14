METAVERSE 今日价格

METAVERSE (METAV) 今日实时价格为 $ 0.00155956，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 METAV 兑 USD 的汇率为 $ 0.00155956 每 METAV。

METAVERSE 目前市值在 $ 1,559,578 排名第 #-，流通供应量为 1.00B METAV。过去 24 小时内，METAV 的交易价格在 $ 0.0015543（低点）和 $ 0.0016068（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.071012，而历史最低价为 $ 0.00127238。

短期表现方面，METAV 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.61%。过去一天，总交易量达到 $ 53.26K。

METAVERSE（METAV）市场信息

市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 成交量（24H） $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K 完全稀释市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

METAVERSE 的当前市值为 $ 1.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.26K。METAV 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.56M。