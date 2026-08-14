Metafox 今日价格

Metafox (FOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 FOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FOX。

Metafox 目前市值在 $ 26,715 排名第 #-，流通供应量为 10.00B FOX。过去 24 小时内，FOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FOX 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -4.80%。过去一天，总交易量达到 --。

Metafox（FOX）市场信息

市值 $ 26.72K$ 26.72K $ 26.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.72K$ 26.72K $ 26.72K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Metafox 的当前市值为 $ 26.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FOX 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.72K。