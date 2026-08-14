MetaFight Token 今日价格

MetaFight Token (MFT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.11%。当前 MFT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MFT。

MetaFight Token 目前市值在 $ 10,941.33 排名第 #-，流通供应量为 26.66M MFT。过去 24 小时内，MFT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.190357，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MFT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.16%。过去一天，总交易量达到 $ 2.00。

MetaFight Token（MFT）市场信息

市值 $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K 成交量（24H） $ 2.00$ 2.00 $ 2.00 完全稀释市值 $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K 流通量 26.66M 26.66M 26.66M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

MetaFight Token 的当前市值为 $ 10.94K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.00。MFT 的流通量为 26.66M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.04K。