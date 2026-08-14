MEMIPEDE 今日价格

MEMIPEDE (MEMIPEDE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.29%。当前 MEMIPEDE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEMIPEDE。

MEMIPEDE 目前市值在 $ 94,210 排名第 #-，流通供应量为 999.96M MEMIPEDE。过去 24 小时内，MEMIPEDE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEMIPEDE 在过去一小时内波动了 -2.32%，过去7 天内波动了 -33.21%。过去一天，总交易量达到 --。

MEMIPEDE（MEMIPEDE）市场信息

市值 $ 94.21K$ 94.21K $ 94.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 94.21K$ 94.21K $ 94.21K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,958,078.365303 999,958,078.365303 999,958,078.365303

MEMIPEDE 的当前市值为 $ 94.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMIPEDE 的流通量为 999.96M，总供应量是 999958078.365303，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 94.21K。