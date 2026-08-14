Mayhem Mode 今日价格

Mayhem Mode (MAYHEM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.04%。当前 MAYHEM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAYHEM。

Mayhem Mode 目前市值在 $ 49,048 排名第 #-，流通供应量为 1.01B MAYHEM。过去 24 小时内，MAYHEM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00143648，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAYHEM 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -0.97%。过去一天，总交易量达到 --。

Mayhem Mode（MAYHEM）市场信息

市值 $ 49.05K$ 49.05K $ 49.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.05K$ 49.05K $ 49.05K 流通量 1.01B 1.01B 1.01B 总供应量 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436

Mayhem Mode 的当前市值为 $ 49.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAYHEM 的流通量为 1.01B，总供应量是 1013843630.361436，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.05K。