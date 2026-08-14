Loyal 今日价格

Loyal (LOYAL) 今日实时价格为 $ 0.144243，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 LOYAL 兑 USD 的汇率为 $ 0.144243 每 LOYAL。

Loyal 目前市值在 $ 1,802,285 排名第 #-，流通供应量为 12.49M LOYAL。过去 24 小时内，LOYAL 的交易价格在 $ 0.144208（低点）和 $ 0.144542（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.371779，而历史最低价为 $ 0.105445。

短期表现方面，LOYAL 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -2.15%。过去一天，总交易量达到 $ 126.10。

Loyal（LOYAL）市场信息

市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 成交量（24H） $ 126.10$ 126.10 $ 126.10 完全稀释市值 $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M 流通量 12.49M 12.49M 12.49M 总供应量 20,571,741.499015 20,571,741.499015 20,571,741.499015

Loyal 的当前市值为 $ 1.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 126.10。LOYAL 的流通量为 12.49M，总供应量是 20571741.499015，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.97M。