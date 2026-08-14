Loom 今日价格

Loom (LOOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.32%。当前 LOOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOOM。

Loom 目前市值在 $ 174,516 排名第 #-，流通供应量为 999.63M LOOM。过去 24 小时内，LOOM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00142637，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOOM 在过去一小时内波动了 -4.01%，过去7 天内波动了 -24.90%。过去一天，总交易量达到 $ 119.67K。

Loom（LOOM）市场信息

市值 $ 174.52K$ 174.52K $ 174.52K 成交量（24H） $ 119.67K$ 119.67K $ 119.67K 完全稀释市值 $ 174.52K$ 174.52K $ 174.52K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 总供应量 999,633,906.073801 999,633,906.073801 999,633,906.073801

Loom 的当前市值为 $ 174.52K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 119.67K。LOOM 的流通量为 999.63M，总供应量是 999633906.073801，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 174.52K。