LOOK 今日价格

LOOK (LOOK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.40%。当前 LOOK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOOK。

LOOK 目前市值在 $ 249,479 排名第 #-，流通供应量为 922.37M LOOK。过去 24 小时内，LOOK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.130722，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOOK 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -4.51%。过去一天，总交易量达到 $ 190.86。

LOOK（LOOK）市场信息

市值 $ 249.48K$ 249.48K $ 249.48K 成交量（24H） $ 190.86$ 190.86 $ 190.86 完全稀释市值 $ 249.48K$ 249.48K $ 249.48K 流通量 922.37M 922.37M 922.37M 总供应量 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267

LOOK 的当前市值为 $ 249.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 190.86。LOOK 的流通量为 922.37M，总供应量是 922370676.7251267，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 249.48K。