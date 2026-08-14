Lode 今日价格

Lode (LODE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 LODE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LODE。

Lode 目前市值在 $ 34.237 排名第 #-，流通供应量为 44,00M LODE。过去 24 小时内，LODE 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,0277987，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LODE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1,41%。过去一天，总交易量达到 $ 917,72。

Lode（LODE）市场信息

市值 $ 34,24K$ 34,24K $ 34,24K 成交量（24H） $ 917,72$ 917,72 $ 917,72 完全稀释市值 $ 77,81K$ 77,81K $ 77,81K 流通量 44,00M 44,00M 44,00M 总供应量 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Lode 的当前市值为 $ 34,24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 917,72。LODE 的流通量为 44,00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77,81K。