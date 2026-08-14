LO0P 今日价格

LO0P (LO0P) 今日实时价格为 $ 0,405196，过去 24 小时内变化了 11,24%。当前 LO0P 兑 USD 的汇率为 $ 0,405196 每 LO0P。

LO0P 目前市值在 $ 405 202 排名第 #-，流通供应量为 1,00M LO0P。过去 24 小时内，LO0P 的交易价格在 $ 0,358585（低点）和 $ 0,408339（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6,55，而历史最低价为 $ 0,175574。

短期表现方面，LO0P 在过去一小时内波动了 -0,25%，过去7 天内波动了 -3,97%。过去一天，总交易量达到 $ 18,87K。

LO0P（LO0P）市场信息

市值 $ 405,20K$ 405,20K $ 405,20K 成交量（24H） $ 18,87K$ 18,87K $ 18,87K 完全稀释市值 $ 405,20K$ 405,20K $ 405,20K 流通量 1,00M 1,00M 1,00M 总供应量 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

LO0P 的当前市值为 $ 405,20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18,87K。LO0P 的流通量为 1,00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 405,20K。