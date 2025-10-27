Liquidy（LQDY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.126252 24H最高价 $ 0.127177 历史最高 $ 0.167274 最低价 $ 0.118346 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -5.12%

Liquidy（LQDY）当前实时价格为 $0.126707。过去 24 小时内，LQDY 的交易价格在 $ 0.126252 至 $ 0.127177 之间波动，市场活跃度显著。LQDY 的历史最高价为 $ 0.167274，历史最低价为 $ 0.118346。

从短期表现来看，LQDY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -5.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Liquidy（LQDY）市场信息

市值 $ 824.04K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.67M 流通量 6.50M 总供应量 100,000,000.0

Liquidy 的当前市值为 $ 824.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LQDY 的流通量为 6.50M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.67M。