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LIQ Protocol 价格 (LIQ)

USD

LIQ Protocol (LIQ) 实时价格图表

$0.00127314
$0.00127314$0.00127314
+0.90%(1D)

今天 LIQ Protocol (LIQ) 的价格

今天 LIQ Protocol (LIQ) 的实时价格为 0.00127313 USD。目前其市值为 $ 38.21K USD。LIQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
LIQ Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 696.04 USD
- LIQ Protocol 当天价格变化为 +0.98%
- 其循环供应量为 30.00M USD

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LIQ Protocol (LIQ) 价格表现 USD

今天内，LIQ Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，LIQ Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002894406
在过去60天内，LIQ Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000150303
在过去90天内，LIQ Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001494462498943637

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.98%
30天$ -0.0002894406-22.73%
60天$ -0.0000150303-1.18%
90天$ -0.0001494462498943637-10.50%

LIQ Protocol (LIQ) 价格分析

LIQ Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00125335
$ 0.00125335$ 0.00125335

$ 0.00128703
$ 0.00128703$ 0.00128703

$ 4.38
$ 4.38$ 4.38

-0.07%

+0.98%

+4.08%

LIQ Protocol (LIQ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 38.21K
$ 38.21K$ 38.21K

$ 696.04
$ 696.04$ 696.04

30.00M
30.00M 30.00M

什么是LIQ Protocol (LIQ)

A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network

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LIQ Protocol (LIQ) 资源

官网

大家还在问：关于 LIQ Protocol (LIQ) 的其他问题

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LIQ 兑换为当地货币

1 LIQ 兑换 AUD
A$0.0020497393
1 LIQ 兑换 GBP
0.0010312353
1 LIQ 兑换 EUR
0.0012349361
1 LIQ 兑换 USD
$0.00127313
1 LIQ 兑换 MYR
RM0.0057163537
1 LIQ 兑换 TRY
0.0450942646
1 LIQ 兑换 JPY
¥0.2011800026
1 LIQ 兑换 RUB
0.1293372767
1 LIQ 兑换 INR
0.1094637174
1 LIQ 兑换 IDR
Rp20.5343519639
1 LIQ 兑换 PHP
0.0744526424
1 LIQ 兑换 EGP
￡E.0.0643567215
1 LIQ 兑换 BRL
R$0.0077151678
1 LIQ 兑换 CAD
C$0.0018333072
1 LIQ 兑换 BDT
0.1552963974
1 LIQ 兑换 NGN
1.9707797774
1 LIQ 兑换 UAH
0.0539679807
1 LIQ 兑换 VES
Bs0.06747589
1 LIQ 兑换 PKR
Rs0.3550250318
1 LIQ 兑换 KZT
0.6693608288
1 LIQ 兑换 THB
฿0.0440375667
1 LIQ 兑换 TWD
NT$0.0419623648
1 LIQ 兑换 CHF
Fr0.0011585483
1 LIQ 兑换 HKD
HK$0.0099049514
1 LIQ 兑换 MAD
.د.م0.0128076878