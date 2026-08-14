limUSD 今日价格

limUSD (LIMUSD) 今日实时价格为 $ 1.012，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 LIMUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.012 每 LIMUSD。

limUSD 目前市值在 $ 2,637,234 排名第 #-，流通供应量为 2.61M LIMUSD。过去 24 小时内，LIMUSD 的交易价格在 $ 1.012（低点）和 $ 1.013（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.039，而历史最低价为 $ 0.969208。

短期表现方面，LIMUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.28%。过去一天，总交易量达到 $ 2.07。

limUSD（LIMUSD）市场信息

市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 成交量（24H） $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 完全稀释市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 流通量 2.61M 2.61M 2.61M 总供应量 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774 2,605,779.2310918774

limUSD 的当前市值为 $ 2.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.07。LIMUSD 的流通量为 2.61M，总供应量是 2605779.2310918774，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.64M。