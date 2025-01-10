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Lien 价格 (LIEN)

USD

Lien (LIEN) 实时价格图表

$0.210263
$0.210263$0.210263
+3.10%(1D)

今天 Lien (LIEN) 的价格

今天 Lien (LIEN) 的实时价格为 0.210263 USD。目前其市值为 $ 74.67K USD。LIEN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lien 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- Lien 当天价格变化为 +3.18%
- 其循环供应量为 354.87K USD

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Lien (LIEN) 价格表现 USD

今天内，Lien 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0064875
在过去30天内，Lien 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0334907747
在过去60天内，Lien 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0385775203
在过去90天内，Lien 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001800621517865

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0064875+3.18%
30天$ -0.0334907747-15.92%
60天$ -0.0385775203-18.34%
90天$ +0.001800621517865+0.86%

Lien (LIEN) 价格分析

Lien 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.202138
$ 0.202138$ 0.202138

$ 0.236479
$ 0.236479$ 0.236479

$ 956.78
$ 956.78$ 956.78

+0.81%

+3.18%

-7.51%

Lien (LIEN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 74.67K
$ 74.67K$ 74.67K

$ 1.23K
$ 1.23K$ 1.23K

354.87K
354.87K 354.87K

什么是Lien (LIEN)

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

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Lien (LIEN) 资源

官网

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LIEN 兑换为当地货币

1 LIEN 兑换 AUD
A$0.33852343
1 LIEN 兑换 GBP
0.17031303
1 LIEN 兑换 EUR
0.20395511
1 LIEN 兑换 USD
$0.210263
1 LIEN 兑换 MYR
RM0.94408087
1 LIEN 兑换 TRY
7.44751546
1 LIEN 兑换 JPY
¥33.22575926
1 LIEN 兑换 RUB
21.36061817
1 LIEN 兑换 INR
18.07841274
1 LIEN 兑换 IDR
Rp3,391.33823489
1 LIEN 兑换 PHP
12.29618024
1 LIEN 兑换 EGP
￡E.10.62879465
1 LIEN 兑换 BRL
R$1.27419378
1 LIEN 兑换 CAD
C$0.30277872
1 LIEN 兑换 BDT
25.64788074
1 LIEN 兑换 NGN
325.48291874
1 LIEN 兑换 UAH
8.91304857
1 LIEN 兑换 VES
Bs11.143939
1 LIEN 兑换 PKR
Rs58.63394018
1 LIEN 兑换 KZT
110.54787488
1 LIEN 兑换 THB
฿7.27299717
1 LIEN 兑换 TWD
NT$6.93026848
1 LIEN 兑换 CHF
Fr0.19133933
1 LIEN 兑换 HKD
HK$1.63584614
1 LIEN 兑换 MAD
.د.م2.11524578