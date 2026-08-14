Level 114 今日价格

Level 114 (SN114) 今日实时价格为 $ 2.44，过去 24 小时内变化了 5.79%。当前 SN114 兑 USD 的汇率为 $ 2.44 每 SN114。

Level 114 目前市值在 $ 3,640,103 排名第 #-，流通供应量为 1.49M SN114。过去 24 小时内，SN114 的交易价格在 $ 2.29（低点）和 $ 2.5（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.45，而历史最低价为 $ 0.01604766。

短期表现方面，SN114 在过去一小时内波动了 -0.65%，过去7 天内波动了 +10.40%。过去一天，总交易量达到 $ 108.58K。

Level 114（SN114）市场信息

市值 $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M 成交量（24H） $ 108.58K$ 108.58K $ 108.58K 完全稀释市值 $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M 流通量 1.49M 1.49M 1.49M 总供应量 1,492,248.651132539 1,492,248.651132539 1,492,248.651132539

Level 114 的当前市值为 $ 3.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.58K。SN114 的流通量为 1.49M，总供应量是 1492248.651132539，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.64M。