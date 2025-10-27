LanLan Cat（LANLAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000687 $ 0.00000707 24H最低价 $ 0.00000687 24H最高价 $ 0.00000707 历史最高 $ 0.00214246 最低价 $ 0.00000224 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.73% 漲跌幅（7D） -12.78%

LanLan Cat（LANLAN）当前实时价格为 $0.00000701。过去 24 小时内，LANLAN 的交易价格在 $ 0.00000687 至 $ 0.00000707 之间波动，市场活跃度显著。LANLAN 的历史最高价为 $ 0.00214246，历史最低价为 $ 0.00000224。

从短期表现来看，LANLAN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.73%，过去 7 天内累计变动为 -12.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LanLan Cat（LANLAN）市场信息

市值 $ 62.33K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 62.33K 流通量 8.89B 总供应量 8,888,888,888.0

LanLan Cat 的当前市值为 $ 62.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LANLAN 的流通量为 8.89B，总供应量是 8888888888.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.33K。