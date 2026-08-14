Klima Protocol K2 今日价格

Klima Protocol K2 (K2) 今日实时价格为 $ 0.01473161，过去 24 小时内变化了 0.41%。当前 K2 兑 USD 的汇率为 $ 0.01473161 每 K2。

Klima Protocol K2 目前市值在 $ 689,747 排名第 #-，流通供应量为 46.81M K2。过去 24 小时内，K2 的交易价格在 $ 0.01467071（低点）和 $ 0.01473301（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.103337，而历史最低价为 $ 0.011693。

短期表现方面，K2 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.98%。过去一天，总交易量达到 $ 1.29。

Klima Protocol K2（K2）市场信息

市值 $ 689.75K$ 689.75K $ 689.75K 成交量（24H） $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 完全稀释市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 流通量 46.81M 46.81M 46.81M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Klima Protocol K2 的当前市值为 $ 689.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.29。K2 的流通量为 46.81M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.47M。