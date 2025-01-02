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KCCPad 价格 (KCCPAD)

USD

KCCPad (KCCPAD) 实时价格图表

$0.0026459
$0.0026459$0.0026459
+0.20%(1D)

今天 KCCPad (KCCPAD) 的价格

今天 KCCPad (KCCPAD) 的实时价格为 0.00264698 USD。目前其市值为 $ 836.61K USD。KCCPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
KCCPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.23 USD
- KCCPad 当天价格变化为 +0.27%
- 其循环供应量为 316.19M USD

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KCCPad (KCCPAD) 价格表现 USD

今天内，KCCPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，KCCPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002103938
在过去60天内，KCCPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003377231
在过去90天内，KCCPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000256730571293264

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.27%
30天$ +0.0002103938+7.95%
60天$ +0.0003377231+12.76%
90天$ +0.000256730571293264+10.74%

KCCPad (KCCPAD) 价格分析

KCCPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00260664
$ 0.00260664$ 0.00260664

$ 0.00265428
$ 0.00265428$ 0.00265428

$ 0.442633
$ 0.442633$ 0.442633

-0.07%

+0.27%

+7.71%

KCCPad (KCCPAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 836.61K
$ 836.61K$ 836.61K

$ 26.23
$ 26.23$ 26.23

316.19M
316.19M 316.19M

什么是KCCPad (KCCPAD)

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KCCPad (KCCPAD) 资源

官网

大家还在问：关于 KCCPad (KCCPAD) 的其他问题

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KCCPAD 兑换为当地货币

1 KCCPAD 兑换 AUD
A$0.0042616378
1 KCCPAD 兑换 GBP
0.002117584
1 KCCPAD 兑换 EUR
0.0025411008
1 KCCPAD 兑换 USD
$0.00264698
1 KCCPAD 兑换 MYR
RM0.0118320006
1 KCCPAD 兑换 TRY
0.0934648638
1 KCCPAD 兑换 JPY
¥0.416237605
1 KCCPAD 兑换 RUB
0.29513827
1 KCCPAD 兑换 INR
0.2269255954
1 KCCPAD 兑换 IDR
Rp42.6932198294
1 KCCPAD 兑换 PHP
0.1533395514
1 KCCPAD 兑换 EGP
￡E.0.1343871746
1 KCCPAD 兑换 BRL
R$0.016808323
1 KCCPAD 兑换 CAD
C$0.0038116512
1 KCCPAD 兑换 BDT
0.31631411
1 KCCPAD 兑换 NGN
4.0974721004
1 KCCPAD 兑换 UAH
0.1113319788
1 KCCPAD 兑换 VES
Bs0.13499598
1 KCCPAD 兑换 PKR
Rs0.737316279
1 KCCPAD 兑换 KZT
1.3894792114
1 KCCPAD 兑换 THB
฿0.0907384744
1 KCCPAD 兑换 TWD
NT$0.0870591722
1 KCCPAD 兑换 CHF
Fr0.002382282
1 KCCPAD 兑换 HKD
HK$0.0205670346
1 KCCPAD 兑换 MAD
.د.م0.026734498