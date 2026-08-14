卡德纳是做什么的？

卡德纳正在推出全球首批真正可扩展、面向应用的区块链之一。卡德纳的公有区块链是一种编织型、高吞吐量的工作量证明系统，运行着Chainweb协议，该协议能够提供安全性和吞吐量。卡德纳网络将把公有应用、私有区块链以及其他可互操作的链汇聚于一处，从而推动流量流向位于卡德纳公有链核心的高带宽计算机。

卡德纳的独特之处是什么？

卡德纳正在解决以太坊面临的问题，并且如今已实现了其他区块链才刚刚开始纳入其路线图的功能，包括形式化验证、互操作性、可扩展性等等。卡德纳现已上线，可立即部署生产级区块链应用。

卡德纳的历史如何？

如今，卡德纳的企业软件已被金融、医疗和保险领域的多家大型公司所采用，同时它也让拥有远见的开发者能够直接从创意一步迈向产品落地。随着卡德纳公有链的推出，这一系统将支持从私有到公有，以及介于两者之间的各类区块链应用开发。

卡德纳的下一步计划是什么？

在高吞吐量、可扩展的卡德纳网络上处理大量交易的应用程序，将使用原生卡德纳代币来执行其智能合约代码。随着更多应用程序加入或与卡德纳网络实现互操作，执行的智能合约数量将不断增加，卡德纳代币的实用价值也随之提升。

卡德纳可以用于哪些方面？

卡德纳代币（KDA）是一种数字货币，用于支付卡德纳公有链上的计算费用。类似于以太坊上的ETH，卡德纳上的KDA是矿工在网络中挖出区块时获得的奖励代币，也是用户为使自己的交易被纳入区块而支付的交易手续费。

Kadena 的当前市场价格是多少？

Kadena 的价值为 ¥0.0319566396084732927000，在过去 24 小时内变动了 0.30%。这反映了全球加密货币市场最新的供需状况。

KDA 有多少个独立持有者？

链上持有者有 -- 个，这表明 KDA 的分布情况和社区接受度。持有者数量的增加通常被视为网络参与度增强或长期兴趣增加的信号。

Kadena 在其原生区块链上的活跃度如何？

作为 -- 上的代币，其活跃度受钱包交互、网络费用、质押行为和智能合约使用情况的影响。活跃度的提高可能与更高的交易量或新兴生态系统的发展相关。

KDA 的总流通供应量是多少？

流通供应量为 338586083.5196，这直接影响代币的稀缺性和估值。供应变化可能由发行、销毁或解锁计划引起。

Kadena 的 24 小时交易量是多少？

Kadena 在过去一天产生了 ¥-- 的交易量，这表明该资产的交易活跃度和流动性深度。

KDA 相对于 Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad 竞争对手的表现如何？

与 Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad 板块的其他资产相比，KDA 的发展势头受到市场情绪、投资者接受度和与 -- 相关的链上指标的影响。