JupUSD 今日价格

JupUSD (JUPUSD) 今日实时价格为 $ 0.998864，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 JUPUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.998864 每 JUPUSD。

JupUSD 目前市值在 $ 49,468,857 排名第 #-，流通供应量为 49.52M JUPUSD。过去 24 小时内，JUPUSD 的交易价格在 $ 0.998732（低点）和 $ 0.999873（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.023，而历史最低价为 $ 0.124871。

短期表现方面，JUPUSD 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 4.72M。

JupUSD（JUPUSD）市场信息

市值 $ 49.47M$ 49.47M $ 49.47M 成交量（24H） $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M 完全稀释市值 $ 49.47M$ 49.47M $ 49.47M 流通量 49.52M 49.52M 49.52M 总供应量 49,524,792.508154 49,524,792.508154 49,524,792.508154

JupUSD 的当前市值为 $ 49.47M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.72M。JUPUSD 的流通量为 49.52M，总供应量是 49524792.508154，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.47M。