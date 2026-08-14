Juno Agent 今日价格

Juno Agent (JUNO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.51%。当前 JUNO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JUNO。

Juno Agent 目前市值在 $ 220,751 排名第 #-，流通供应量为 98.88B JUNO。过去 24 小时内，JUNO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JUNO 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 -3.10%。过去一天，总交易量达到 --。

Juno Agent（JUNO）市场信息

市值 $ 220.75K$ 220.75K $ 220.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 220.75K$ 220.75K $ 220.75K 流通量 98.88B 98.88B 98.88B 总供应量 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

Juno Agent 的当前市值为 $ 220.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JUNO 的流通量为 98.88B，总供应量是 98882451819.4269，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 220.75K。