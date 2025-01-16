Juice 价格 ($JUICE)
今天 Juice ($JUICE) 的实时价格为 0.143353 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$JUICE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Juice 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.27K USD
- Juice 当天价格变化为 +9.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Juice 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01264813。
在过去30天内，Juice 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0995651093。
在过去60天内，Juice 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0597386785。
在过去90天内，Juice 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06968489157751654。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01264813
|+9.68%
|30天
|$ -0.0995651093
|-69.45%
|60天
|$ -0.0597386785
|-41.67%
|90天
|$ -0.06968489157751654
|-32.71%
Juice 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
+9.68%
-24.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
JuiceBot is a trading bot designed to make buying and selling cryptocurrency simple, straightforward and rewarding and $JUICE is the native token and driving force behind JuiceBot. Rewards, a points system and gamified farming of $JUICE are available to all JuiceBot users.
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|1 $JUICE 兑换 AUD
A$0.23079833
|1 $JUICE 兑换 GBP
￡0.11611593
|1 $JUICE 兑换 EUR
€0.13905241
|1 $JUICE 兑换 USD
$0.143353
|1 $JUICE 兑换 MYR
RM0.6450885
|1 $JUICE 兑换 TRY
₺5.08043032
|1 $JUICE 兑换 JPY
¥22.37310271
|1 $JUICE 兑换 RUB
₽14.69081544
|1 $JUICE 兑换 INR
₹12.41150274
|1 $JUICE 兑换 IDR
Rp2,350.04880432
|1 $JUICE 兑换 PHP
₱8.39475168
|1 $JUICE 兑换 EGP
￡E.7.21925708
|1 $JUICE 兑换 BRL
R$0.86155153
|1 $JUICE 兑换 CAD
C$0.20499479
|1 $JUICE 兑换 BDT
৳17.42885774
|1 $JUICE 兑换 NGN
₦222.9425856
|1 $JUICE 兑换 UAH
₴6.04662954
|1 $JUICE 兑换 VES
Bs7.741062
|1 $JUICE 兑换 PKR
Rs39.99692053
|1 $JUICE 兑换 KZT
₸76.0487665
|1 $JUICE 兑换 THB
฿4.95858027
|1 $JUICE 兑换 TWD
NT$4.71918076
|1 $JUICE 兑换 CHF
Fr0.13045123
|1 $JUICE 兑换 HKD
HK$1.11528634
|1 $JUICE 兑换 MAD
.د.م1.44069765