Jellybean 今日价格

Jellybean (JELLYBEAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.79%。当前 JELLYBEAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JELLYBEAN。

Jellybean 目前市值在 $ 42,866 排名第 #-，流通供应量为 995.77M JELLYBEAN。过去 24 小时内，JELLYBEAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00736511，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JELLYBEAN 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -6.37%。过去一天，总交易量达到 --。

Jellybean（JELLYBEAN）市场信息

市值 $ 42.87K$ 42.87K $ 42.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.87K$ 42.87K $ 42.87K 流通量 995.77M 995.77M 995.77M 总供应量 995,774,232.009776 995,774,232.009776 995,774,232.009776

Jellybean 的当前市值为 $ 42.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JELLYBEAN 的流通量为 995.77M，总供应量是 995774232.009776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.87K。