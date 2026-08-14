Itheum 今日价格

Itheum (ITHEUM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 ITHEUM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ITHEUM。

Itheum 目前市值在 $ 137,540 排名第 #-，流通供应量为 827.50M ITHEUM。过去 24 小时内，ITHEUM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.782059，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ITHEUM 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 -9.31%。过去一天，总交易量达到 $ 2.28。

Itheum（ITHEUM）市场信息

市值 $ 137.54K$ 137.54K $ 137.54K 成交量（24H） $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 完全稀释市值 $ 141.28K$ 141.28K $ 141.28K 流通量 827.50M 827.50M 827.50M 总供应量 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Itheum 的当前市值为 $ 137.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.28。ITHEUM 的流通量为 827.50M，总供应量是 850000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 141.28K。