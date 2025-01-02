Ion 价格 (ION)
今天 Ion (ION) 的实时价格为 278.0 USD。目前其市值为 $ 5.92M USD。ION 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ion 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.55K USD
- Ion 当天价格变化为 +2.20%
- 其循环供应量为 21.29K USD
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今天内，Ion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.99。
在过去30天内，Ion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -35.1565194000。
在过去60天内，Ion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +320.1273138000。
在过去90天内，Ion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +60.5206757450261。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +5.99
|+2.20%
|30天
|$ -35.1565194000
|-12.64%
|60天
|$ +320.1273138000
|+115.15%
|90天
|$ +60.5206757450261
|+27.83%
Ion 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
+2.20%
+3.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK
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|1 ION 兑换 AUD
A$444.8
|1 ION 兑换 GBP
￡222.4
|1 ION 兑换 EUR
€266.88
|1 ION 兑换 USD
$278
|1 ION 兑换 MYR
RM1,242.66
|1 ION 兑换 TRY
₺9,816.18
|1 ION 兑换 JPY
¥43,715.5
|1 ION 兑换 RUB
₽30,997
|1 ION 兑换 INR
₹23,835.72
|1 ION 兑换 IDR
Rp4,483,870.34
|1 ION 兑换 PHP
₱16,101.76
|1 ION 兑换 EGP
￡E.14,111.28
|1 ION 兑换 BRL
R$1,765.3
|1 ION 兑换 CAD
C$400.32
|1 ION 兑换 BDT
৳33,221
|1 ION 兑换 NGN
₦430,338.44
|1 ION 兑换 UAH
₴11,692.68
|1 ION 兑换 VES
Bs14,178
|1 ION 兑换 PKR
Rs77,436.9
|1 ION 兑换 KZT
₸145,930.54
|1 ION 兑换 THB
฿9,532.62
|1 ION 兑换 TWD
NT$9,143.42
|1 ION 兑换 CHF
Fr250.2
|1 ION 兑换 HKD
HK$2,160.06
|1 ION 兑换 MAD
.د.م2,807.8