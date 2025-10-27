InfiniteHash（SN89）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.88 $ 1.88 $ 1.88 24H最低价 $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 24H最高价 24H最低价 $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 24H最高价 $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 历史最高 $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 最低价 $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 涨跌幅（1H） -0.64% 涨跌幅（1D） +0.41% 漲跌幅（7D） -10.33% 漲跌幅（7D） -10.33%

InfiniteHash（SN89）当前实时价格为 $1.94。过去 24 小时内，SN89 的交易价格在 $ 1.88 至 $ 2.05 之间波动，市场活跃度显著。SN89 的历史最高价为 $ 8.9，历史最低价为 $ 1.082。

从短期表现来看，SN89 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.64%，过去 24 小时内变动为 +0.41%，过去 7 天内累计变动为 -10.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

InfiniteHash（SN89）市场信息

市值 $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M 流通量 1.88M 1.88M 1.88M 总供应量 1,879,008.72735271 1,879,008.72735271 1,879,008.72735271

InfiniteHash 的当前市值为 $ 3.65M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN89 的流通量为 1.88M，总供应量是 1879008.72735271，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.65M。