IKUN 今日价格

IKUN (IKUN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 IKUN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IKUN。

IKUN 目前市值在 $ 101,099 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M IKUN。过去 24 小时内，IKUN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03240492，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IKUN 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 +6.75%。过去一天，总交易量达到 $ 33.63K。

IKUN（IKUN）市场信息

市值 $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K 成交量（24H） $ 33.63K$ 33.63K $ 33.63K 完全稀释市值 $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

IKUN 的当前市值为 $ 101.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.63K。IKUN 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997932.3，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.10K。