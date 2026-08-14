IDLE Protocol 今日价格

IDLE Protocol (IDLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4,58%。当前 IDLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IDLE。

IDLE Protocol 目前市值在 $ 85 085 排名第 #-，流通供应量为 894,45M IDLE。过去 24 小时内，IDLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00183869，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IDLE 在过去一小时内波动了 -2,86%，过去7 天内波动了 +7,25%。过去一天，总交易量达到 --。

IDLE Protocol（IDLE）市场信息

市值 $ 85,09K$ 85,09K $ 85,09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 85,09K$ 85,09K $ 85,09K 流通量 894,45M 894,45M 894,45M 总供应量 894 447 932,506475 894 447 932,506475 894 447 932,506475

IDLE Protocol 的当前市值为 $ 85,09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IDLE 的流通量为 894,45M，总供应量是 894447932.506475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85,09K。