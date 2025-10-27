Idle Network（IDLE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01018697 $ 0.01018697 $ 0.01018697 24H最低价 $ 0.01104044 $ 0.01104044 $ 0.01104044 24H最高价 24H最低价 $ 0.01018697$ 0.01018697 $ 0.01018697 24H最高价 $ 0.01104044$ 0.01104044 $ 0.01104044 历史最高 $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 最低价 $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） +5.69% 漲跌幅（7D） -51.10% 漲跌幅（7D） -51.10%

Idle Network（IDLE）当前实时价格为 $0.01099999。过去 24 小时内，IDLE 的交易价格在 $ 0.01018697 至 $ 0.01104044 之间波动，市场活跃度显著。IDLE 的历史最高价为 $ 1.74，历史最低价为 $ 0.00144241。

从短期表现来看，IDLE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 +5.69%，过去 7 天内累计变动为 -51.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Idle Network（IDLE）市场信息

市值 $ 817.34K$ 817.34K $ 817.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 74.30M 74.30M 74.30M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Idle Network 的当前市值为 $ 817.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IDLE 的流通量为 74.30M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.10M。