IDEX 今日价格

IDEX (IDEX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.77%。当前 IDEX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IDEX。

IDEX 目前市值在 $ 711,109 排名第 #-，流通供应量为 995.16M IDEX。过去 24 小时内，IDEX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.937763，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IDEX 在过去一小时内波动了 -3.61%，过去7 天内波动了 -19.42%。过去一天，总交易量达到 $ 13.56K。

IDEX（IDEX）市场信息

市值 $ 711.11K$ 711.11K $ 711.11K 成交量（24H） $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K 完全稀释市值 $ 711.11K$ 711.11K $ 711.11K 流通量 995.16M 995.16M 995.16M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IDEX 的当前市值为 $ 711.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.56K。IDEX 的流通量为 995.16M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 711.11K。