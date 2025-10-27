Hypr（HYPR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00173228 $ 0.00173228 $ 0.00173228 24H最低价 $ 0.00179471 $ 0.00179471 $ 0.00179471 24H最高价 24H最低价 $ 0.00173228$ 0.00173228 $ 0.00173228 24H最高价 $ 0.00179471$ 0.00179471 $ 0.00179471 历史最高 $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 最低价 $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 涨跌幅（1H） +0.06% 涨跌幅（1D） +0.80% 漲跌幅（7D） +16.83% 漲跌幅（7D） +16.83%

Hypr（HYPR）当前实时价格为 $0.00177797。过去 24 小时内，HYPR 的交易价格在 $ 0.00173228 至 $ 0.00179471 之间波动，市场活跃度显著。HYPR 的历史最高价为 $ 0.00874279，历史最低价为 $ 0.00118399。

从短期表现来看，HYPR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.06%，过去 24 小时内变动为 +0.80%，过去 7 天内累计变动为 +16.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hypr（HYPR）市场信息

市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 流通量 760.00M 760.00M 760.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hypr 的当前市值为 $ 1.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYPR 的流通量为 760.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。