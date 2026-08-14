HyperLink hlHYPE 今日价格

HyperLink hlHYPE (HLHYPE) 今日实时价格为 $ 54.87，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HLHYPE 兑 USD 的汇率为 $ 54.87 每 HLHYPE。

HyperLink hlHYPE 目前市值在 $ 7,349,373 排名第 #-，流通供应量为 133.94K HLHYPE。过去 24 小时内，HLHYPE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 69.21，而历史最低价为 $ 54.04。

短期表现方面，HLHYPE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.53%。过去一天，总交易量达到 $ 10.09。

HyperLink hlHYPE（HLHYPE）市场信息

市值 $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M 成交量（24H） $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 完全稀释市值 $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M 流通量 133.94K 133.94K 133.94K 总供应量 133,944.4243960772 133,944.4243960772 133,944.4243960772

HyperLink hlHYPE 的当前市值为 $ 7.35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.09。HLHYPE 的流通量为 133.94K，总供应量是 133944.4243960772，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.35M。