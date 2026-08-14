HyperHam 今日价格

HyperHam (HAM) 今日实时价格为 $ 1.35，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HAM 兑 USD 的汇率为 $ 1.35 每 HAM。

HyperHam 目前市值在 $ 69,308 排名第 #-，流通供应量为 60.50K HAM。过去 24 小时内，HAM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.37，而历史最低价为 $ 0.492252。

短期表现方面，HAM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +18.47%。过去一天，总交易量达到 $ 4.06。

HyperHam（HAM）市场信息

市值 $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K 成交量（24H） $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 完全稀释市值 $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K 流通量 60.50K 60.50K 60.50K 总供应量 60,498.55709721856 60,498.55709721856 60,498.55709721856

HyperHam 的当前市值为 $ 69.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.06。HAM 的流通量为 60.50K，总供应量是 60498.55709721856，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.31K。