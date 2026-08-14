HYDAO 今日价格

HYDAO (HYDAO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.60%。当前 HYDAO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HYDAO。

HYDAO 目前市值在 $ 115,829 排名第 #-，流通供应量为 899.46M HYDAO。过去 24 小时内，HYDAO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00156012，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HYDAO 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +8.82%。过去一天，总交易量达到 $ 300.32。

HYDAO（HYDAO）市场信息

市值 $ 115.83K$ 115.83K $ 115.83K 成交量（24H） $ 300.32$ 300.32 $ 300.32 完全稀释市值 $ 115.83K$ 115.83K $ 115.83K 流通量 899.46M 899.46M 899.46M 总供应量 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

HYDAO 的当前市值为 $ 115.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 300.32。HYDAO 的流通量为 899.46M，总供应量是 999989519.9330506，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.83K。