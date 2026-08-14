holoride 今日价格

holoride (RIDE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.24%。当前 RIDE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIDE。

holoride 目前市值在 $ 113,397 排名第 #-，流通供应量为 879.90M RIDE。过去 24 小时内，RIDE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.5，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIDE 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 +1.17%。过去一天，总交易量达到 $ 5.48。

holoride（RIDE）市场信息

市值 $ 113.40K$ 113.40K $ 113.40K 成交量（24H） $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 完全稀释市值 $ 128.85K$ 128.85K $ 128.85K 流通量 879.90M 879.90M 879.90M 总供应量 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

holoride 的当前市值为 $ 113.40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.48。RIDE 的流通量为 879.90M，总供应量是 999794371.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 128.85K。