HITDEX（HIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00012664 $ 0.00012664 $ 0.00012664 24H最低价 $ 0.0001803 $ 0.0001803 $ 0.0001803 24H最高价 24H最低价 $ 0.00012664$ 0.00012664 $ 0.00012664 24H最高价 $ 0.0001803$ 0.0001803 $ 0.0001803 历史最高 $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 最低价 $ 0.00009968$ 0.00009968 $ 0.00009968 涨跌幅（1H） +1.69% 涨跌幅（1D） +24.00% 漲跌幅（7D） +19.90% 漲跌幅（7D） +19.90%

HITDEX（HIT）当前实时价格为 $0.00015711。过去 24 小时内，HIT 的交易价格在 $ 0.00012664 至 $ 0.0001803 之间波动，市场活跃度显著。HIT 的历史最高价为 $ 0.00189769，历史最低价为 $ 0.00009968。

从短期表现来看，HIT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.69%，过去 24 小时内变动为 +24.00%，过去 7 天内累计变动为 +19.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HITDEX（HIT）市场信息

市值 $ 62.19K$ 62.19K $ 62.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 156.45K$ 156.45K $ 156.45K 流通量 395.83M 395.83M 395.83M 总供应量 995,831,939.4830385 995,831,939.4830385 995,831,939.4830385

HITDEX 的当前市值为 $ 62.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HIT 的流通量为 395.83M，总供应量是 995831939.4830385，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 156.45K。