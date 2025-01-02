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HeroesChained 价格 (HEC)

USD

HeroesChained (HEC) 实时价格图表

$0.00869035
$0.00869035$0.00869035
+6.10%(1D)

今天 HeroesChained (HEC) 的价格

今天 HeroesChained (HEC) 的实时价格为 0.00869035 USD。目前其市值为 $ 433.12K USD。HEC 兑换 USD 的价格为实时更新。
HeroesChained 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 57.02K USD
- HeroesChained 当天价格变化为 +6.17%
- 其循环供应量为 49.84M USD

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HeroesChained (HEC) 价格表现 USD

今天内，HeroesChained 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005054
在过去30天内，HeroesChained 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004538092
在过去60天内，HeroesChained 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017159382
在过去90天内，HeroesChained 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00325358409966989

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0005054+6.17%
30天$ -0.0004538092-5.22%
60天$ +0.0017159382+19.75%
90天$ -0.00325358409966989-27.24%

HeroesChained (HEC) 价格分析

HeroesChained 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00818089
$ 0.00818089$ 0.00818089

$ 0.01075014
$ 0.01075014$ 0.01075014

$ 3.3
$ 3.3$ 3.3

-0.01%

+6.17%

+3.25%

HeroesChained (HEC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 433.12K
$ 433.12K$ 433.12K

$ 57.02K
$ 57.02K$ 57.02K

49.84M
49.84M 49.84M

什么是HeroesChained (HEC)

Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes.

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HeroesChained (HEC) 资源

官网

大家还在问：关于 HeroesChained (HEC) 的其他问题

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HEC 兑换为当地货币

1 HEC 兑换 AUD
A$0.01390456
1 HEC 兑换 GBP
0.00695228
1 HEC 兑换 EUR
0.008342736
1 HEC 兑换 USD
$0.00869035
1 HEC 兑换 MYR
RM0.0388458645
1 HEC 兑换 TRY
0.3068562585
1 HEC 兑换 JPY
¥1.3655146955
1 HEC 兑换 RUB
0.9688871215
1 HEC 兑换 INR
0.745110609
1 HEC 兑换 IDR
Rp140.1669158605
1 HEC 兑换 PHP
0.503345072
1 HEC 兑换 EGP
￡E.0.441122166
1 HEC 兑换 BRL
R$0.0551837225
1 HEC 兑换 CAD
C$0.012514104
1 HEC 兑换 BDT
1.038496825
1 HEC 兑换 NGN
13.452487993
1 HEC 兑换 UAH
0.365516121
1 HEC 兑换 VES
Bs0.44320785
1 HEC 兑换 PKR
Rs2.4206969925
1 HEC 兑换 KZT
4.5618254255
1 HEC 兑换 THB
฿0.297905198
1 HEC 兑换 TWD
NT$0.2858256115
1 HEC 兑换 CHF
Fr0.007821315
1 HEC 兑换 HKD
HK$0.0675240195
1 HEC 兑换 MAD
.د.م0.087772535