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Hector Network 价格 (HEC)

USD

Hector Network (HEC) 实时价格图表

$0.058257
$0.058257$0.058257
+4.30%(1D)

今天 Hector Network (HEC) 的价格

今天 Hector Network (HEC) 的实时价格为 0.058257 USD。目前其市值为 $ 141.92K USD。HEC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hector Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 92.23 USD
- Hector Network 当天价格变化为 +4.37%
- 其循环供应量为 2.43M USD

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Hector Network (HEC) 价格表现 USD

今天内，Hector Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00243741
在过去30天内，Hector Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0239501692
在过去60天内，Hector Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052896074
在过去90天内，Hector Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01047988913887695

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00243741+4.37%
30天$ -0.0239501692-41.11%
60天$ -0.0052896074-9.07%
90天$ -0.01047988913887695-15.24%

Hector Network (HEC) 价格分析

Hector Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.055785
$ 0.055785$ 0.055785

$ 0.060861
$ 0.060861$ 0.060861

$ 357.61
$ 357.61$ 357.61

-0.21%

+4.37%

-5.01%

Hector Network (HEC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 141.92K
$ 141.92K$ 141.92K

$ 92.23
$ 92.23$ 92.23

2.43M
2.43M 2.43M

什么是Hector Network (HEC)

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Hector Network (HEC) 资源

官网

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HEC 兑换为当地货币

1 HEC 兑换 AUD
A$0.0932112
1 HEC 兑换 GBP
0.0466056
1 HEC 兑换 EUR
0.05650929
1 HEC 兑换 USD
$0.058257
1 HEC 兑换 MYR
RM0.26040879
1 HEC 兑换 TRY
2.05705467
1 HEC 兑换 JPY
¥9.14518386
1 HEC 兑换 RUB
6.49507293
1 HEC 兑换 INR
4.99553775
1 HEC 兑换 IDR
Rp939.62890071
1 HEC 兑换 PHP
3.37715829
1 HEC 兑换 EGP
￡E.2.95712532
1 HEC 兑换 BRL
R$0.3611934
1 HEC 兑换 CAD
C$0.08389008
1 HEC 兑换 BDT
6.9617115
1 HEC 兑换 NGN
90.04143663
1 HEC 兑换 UAH
2.45320227
1 HEC 兑换 VES
Bs2.971107
1 HEC 兑换 PKR
Rs16.2362259
1 HEC 兑换 KZT
30.58084701
1 HEC 兑换 THB
฿1.99704996
1 HEC 兑换 TWD
NT$1.91549016
1 HEC 兑换 CHF
Fr0.0524313
1 HEC 兑换 HKD
HK$0.45265689
1 HEC 兑换 MAD
.د.م0.58897827