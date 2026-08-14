Hbadger 今日价格

Hbadger (HBADG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.16%。当前 HBADG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HBADG。

Hbadger 目前市值在 $ 64,436 排名第 #-，流通供应量为 6.12B HBADG。过去 24 小时内，HBADG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HBADG 在过去一小时内波动了 +0.57%，过去7 天内波动了 -2.79%。过去一天，总交易量达到 --。

Hbadger（HBADG）市场信息

市值 $ 64.44K$ 64.44K $ 64.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.67K$ 92.67K $ 92.67K 流通量 6.12B 6.12B 6.12B 总供应量 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Hbadger 的当前市值为 $ 64.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HBADG 的流通量为 6.12B，总供应量是 8800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.67K。