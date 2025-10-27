Haystack（HAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.03635156
24H最高价 $ 0.03892149
历史最高 $ 0.056328
最低价 $ 0.02587991
涨跌幅（1H） -0.23%
涨跌幅（1D） -0.04%
漲跌幅（7D） +24.35%

Haystack（HAY）当前实时价格为 $0.03697254。过去 24 小时内，HAY 的交易价格在 $ 0.03635156 至 $ 0.03892149 之间波动，市场活跃度显著。HAY 的历史最高价为 $ 0.056328，历史最低价为 $ 0.02587991。

从短期表现来看，HAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.23%，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 +24.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Haystack（HAY）市场信息

市值 $ 1.02M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 3.72M
流通量 27.38M
总供应量 100,000,000.0

Haystack 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HAY 的流通量为 27.38M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.72M。