Hatch 价格 (HATCH)
今天 Hatch (HATCH) 的实时价格为 0.090801 USD。目前其市值为 $ 2.52M USD。HATCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hatch 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Hatch 当天价格变化为 +0.50%
- 其循环供应量为 45.17M USD
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今天内，Hatch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00045001。
在过去30天内，Hatch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0358931722。
在过去60天内，Hatch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Hatch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00045001
|+0.50%
|30天
|$ +0.0358931722
|+39.53%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Hatch 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.39%
+0.50%
+21.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.
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|1 HATCH 兑换 VND
₫2,389.428315
|1 HATCH 兑换 AUD
A$0.13983354
|1 HATCH 兑换 GBP
￡0.06719274
|1 HATCH 兑换 EUR
€0.07899687
|1 HATCH 兑换 USD
$0.090801
|1 HATCH 兑换 MYR
RM0.38499624
|1 HATCH 兑换 TRY
₺3.55395114
|1 HATCH 兑换 JPY
¥12.99543912
|1 HATCH 兑换 RUB
₽7.16147487
|1 HATCH 兑换 INR
₹7.77347361
|1 HATCH 兑换 IDR
Rp1,488.54074544
|1 HATCH 兑换 KRW
₩125.07020541
|1 HATCH 兑换 PHP
₱5.05579968
|1 HATCH 兑换 EGP
￡E.4.51008567
|1 HATCH 兑换 BRL
R$0.51484167
|1 HATCH 兑换 CAD
C$0.12439737
|1 HATCH 兑换 BDT
৳11.09951424
|1 HATCH 兑换 NGN
₦143.67169827
|1 HATCH 兑换 UAH
₴3.77278155
|1 HATCH 兑换 VES
Bs8.716896
|1 HATCH 兑换 PKR
Rs25.54141329
|1 HATCH 兑换 KZT
₸46.51644429
|1 HATCH 兑换 THB
฿2.95920459
|1 HATCH 兑换 TWD
NT$2.72493801
|1 HATCH 兑换 AED
د.إ0.33323967
|1 HATCH 兑换 CHF
Fr0.07445682
|1 HATCH 兑换 HKD
HK$0.71187984
|1 HATCH 兑换 MAD
.د.م0.83446119
|1 HATCH 兑换 MXN
$1.74701124