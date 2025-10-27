GRDM（GRDM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 最低价 $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.78% 漲跌幅（7D） -3.78%

GRDM（GRDM）当前实时价格为 $0.01757119。过去 24 小时内，GRDM 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GRDM 的历史最高价为 $ 0.02841479，历史最低价为 $ 0.01535586。

从短期表现来看，GRDM 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -3.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GRDM（GRDM）市场信息

市值 $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.57M$ 17.57M $ 17.57M 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GRDM 的当前市值为 $ 7.03M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GRDM 的流通量为 400.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.57M。