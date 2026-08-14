GraphAI 今日价格

GraphAI (GAI) 今日实时价格为 $ 0.00350265，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 GAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00350265 每 GAI。

GraphAI 目前市值在 $ 152,774 排名第 #-，流通供应量为 43.62M GAI。过去 24 小时内，GAI 的交易价格在 $ 0.00342769（低点）和 $ 0.00354603（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.857598，而历史最低价为 $ 0.00255654。

短期表现方面，GAI 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 +4.11%。过去一天，总交易量达到 $ 1.94K。

GraphAI（GAI）市场信息

市值 $ 152.77K$ 152.77K $ 152.77K 成交量（24H） $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K 完全稀释市值 $ 350.25K$ 350.25K $ 350.25K 流通量 43.62M 43.62M 43.62M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

GraphAI 的当前市值为 $ 152.77K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.94K。GAI 的流通量为 43.62M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 350.25K。