GOXY 今日价格

GOXY (GOXY) 今日实时价格为 $ 173,612，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 GOXY 兑 USD 的汇率为 $ 173,612 每 GOXY。

GOXY 目前市值在 $ 173,609 排名第 #-，流通供应量为 1.00 GOXY。过去 24 小时内，GOXY 的交易价格在 $ 172,407（低点）和 $ 174,196（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 174,196，而历史最低价为 $ 157,269。

短期表现方面，GOXY 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 2.97K。

GOXY（GOXY）市场信息

市值 $ 173.61K$ 173.61K $ 173.61K 成交量（24H） $ 2.97K$ 2.97K $ 2.97K 完全稀释市值 $ 173.61K$ 173.61K $ 173.61K 流通量 1.00 1.00 1.00 总供应量 1.0 1.0 1.0

GOXY 的当前市值为 $ 173.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.97K。GOXY 的流通量为 1.00，总供应量是 1.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.61K。