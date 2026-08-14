GLADIUS 今日价格

GLADIUS (GLADIUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.36%。当前 GLADIUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GLADIUS。

GLADIUS 目前市值在 $ 905,983 排名第 #-，流通供应量为 8.00B GLADIUS。过去 24 小时内，GLADIUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00102937，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GLADIUS 在过去一小时内波动了 -0.23%，过去7 天内波动了 -48.83%。过去一天，总交易量达到 $ 1.71K。

GLADIUS（GLADIUS）市场信息

市值 $ 905.98K$ 905.98K $ 905.98K 成交量（24H） $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K 完全稀释市值 $ 905.98K$ 905.98K $ 905.98K 流通量 8.00B 8.00B 8.00B 总供应量 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0

GLADIUS 的当前市值为 $ 905.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.71K。GLADIUS 的流通量为 8.00B，总供应量是 7999966667.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 905.98K。