Gata 今日价格

Gata (GATA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.34%。当前 GATA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GATA。

Gata 目前市值在 $ 35,362 排名第 #-，流通供应量为 175.00M GATA。过去 24 小时内，GATA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.175121，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GATA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.61%。过去一天，总交易量达到 $ 7.94。

Gata（GATA）市场信息

市值 $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K 成交量（24H） $ 7.94$ 7.94 $ 7.94 完全稀释市值 $ 202.07K$ 202.07K $ 202.07K 流通量 175.00M 175.00M 175.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gata 的当前市值为 $ 35.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.94。GATA 的流通量为 175.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 202.07K。