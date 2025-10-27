Game7（G7）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.02317852$ 0.02317852 $ 0.02317852 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.63% 涨跌幅（1D） +5.36% 漲跌幅（7D） +18.61% 漲跌幅（7D） +18.61%

Game7（G7）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，G7 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。G7 的历史最高价为 $ 0.02317852，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，G7 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.63%，过去 24 小时内变动为 +5.36%，过去 7 天内累计变动为 +18.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Game7（G7）市场信息

市值 $ 851.23K$ 851.23K $ 851.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M 流通量 2.26B 2.26B 2.26B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Game7 的当前市值为 $ 851.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。G7 的流通量为 2.26B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.77M。