FUST Token（FUST）价格信息 (USD)

FUST Token（FUST）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FUST 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FUST 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FUST 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 +0.74%，过去 7 天内累计变动为 +1.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FUST Token（FUST）市场信息

市值 $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M 流通量 33.00B 33.00B 33.00B 总供应量 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

FUST Token 的当前市值为 $ 3.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FUST 的流通量为 33.00B，总供应量是 33000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.10M。