Function FBTC 今日价格

Function FBTC (FBTC) 今日实时价格为 $ 63,492，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 FBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,492 每 FBTC。

Function FBTC 目前市值在 $ 536,922,247 排名第 #-，流通供应量为 8.46K FBTC。过去 24 小时内，FBTC 的交易价格在 $ 62,670（低点）和 $ 63,969（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 127,954，而历史最低价为 $ 11,469.83。

短期表现方面，FBTC 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -1.12%。过去一天，总交易量达到 $ 306.66。

Function FBTC（FBTC）市场信息

市值 $ 536.92M$ 536.92M $ 536.92M 成交量（24H） $ 306.66$ 306.66 $ 306.66 完全稀释市值 $ 536.92M$ 536.92M $ 536.92M 流通量 8.46K 8.46K 8.46K 总供应量 8,455.58928125 8,455.58928125 8,455.58928125

Function FBTC 的当前市值为 $ 536.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 306.66。FBTC 的流通量为 8.46K，总供应量是 8455.58928125，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 536.92M。