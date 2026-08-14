Function FBTC 价格 (FBTC)
Function FBTC (FBTC) 今日实时价格为 $ 63,492，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 FBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,492 每 FBTC。
Function FBTC 目前市值在 $ 536,922,247 排名第 #-，流通供应量为 8.46K FBTC。过去 24 小时内，FBTC 的交易价格在 $ 62,670（低点）和 $ 63,969（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 127,954，而历史最低价为 $ 11,469.83。
短期表现方面，FBTC 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -1.12%。过去一天，总交易量达到 $ 306.66。
Function FBTC 的当前市值为 $ 536.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 306.66。FBTC 的流通量为 8.46K，总供应量是 8455.58928125，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 536.92M。
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今天内，Function FBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.32。
在过去30天内，Function FBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1,267.1542884000。
在过去60天内，Function FBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -14,042.0367516000。
在过去90天内，Function FBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.14125728026。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +5.32
|+0.01%
|30天
|$ -1,267.1542884000
|-1.99%
|60天
|$ -14,042.0367516000
|-22.11%
|90天
|$ -2.14125728026
|-0.00%
在 2040 年，Function FBTC 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Function FBTC 的当前实时价格是多少？
Function FBTC 的价格为 ¥433572.96762659880000，过去24 小时价格变动 0.00。
今天的交易活跃度如何？
各大交易所的总交易量为 ¥--，表明市场参与活跃，流动性持续。
FBTC 的市场流动性如何？
流动性评分 --/100 反映了订单簿的深度、大额订单的执行效率以及主要交易对的价差。
日交易区间说明了什么？
¥427959.70958796300000 和 ¥436830.29619646410000 之间的价格波动突显了当前的波动水平和日内动能。
Function FBTC 目前的市场排名如何？
目前，该代币排名第 -- 位，市值达到¥3666524475.78484981830000。
供应量在价格稳定中扮演什么角色？
8455.58928125 枚代币的流通供应量直接影响价格走势，尤其是在需求旺盛或供应稀缺时期。
哪些因素会影响 Function FBTC 的流动性状况？
流动性取决于做市商的活跃度、交易对的多样性、交易所的深度以及--网络的生态系统参与度。
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